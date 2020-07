Kosovo: governo introdurrà nuove misure di contentimento per contagio Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo introdurrà presto nuove misure restrittive contro la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Sanità del Kosovo, Armend Zemaj, nel corso di una conferenza stampa. "Stiamo valutando nuove misure, verrete aggiornati sulla decisione del governo in merito a diverse misure che riteniamo possano aiutare nella lotta contro il Covid-19, stabilizzando la situazione epidemiologica in Kosovo. Queste misure includeranno alcune restrizioni dei movimenti e limitazioni per gli incontri pubblici e le riunioni. Ci saranno misure di allentamento nelle aree in cui abbiamo visto che il virus non è presente e dove può essere controllato", Ha detto Zemaj. (segue) (Kop)