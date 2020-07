Lombardia: opposizioni su Bilancio, manca programmazione, finanziamenti frammentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni a Palazzo Pirelli, prima dell'approvazione della manovra di assestamento di bilancio 2020-2022, hanno sottolineato la mancanza di una programmazione di "ampio respiro" con "finanziamenti frammentati". Il consigliere Marco Fumagalli del M5S ha affermato: "Il nostro voto sarà contrario, si è persa un'occasione, invece di usare queste risorse per un'ampia visione, si sono date per piccoli interventi che non hanno né capo né coda. Non basta spenderei soldi, bisogna spenderli nel modo migliore. C'è troppa difficoltà a fare una seria programmazione". Il capogruppo del Pd Fabio Pizzul ha precisato: "Mi sarebbe piaciuto che questo assestamento mettesse in atto la volontà di fare investimenti per immaginare un futuro promettente, invece in questi due giorni abbiamo votato una marea di emendamenti e odg che hanno distribuito i soldi in opere frammentate che hanno solo accontentato qualcuno qua e là. Non è stato un piano Marshall, come era stato annunciato dalla giunta regionale, ma un piano asfalto, una legge mancia. Scontato il nostro no." (Rem)