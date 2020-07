Lombardia: Strada (Lce), bonus a medici specializzandi con rimborso retta universitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “bonus-Covid” verrà dato anche ai medici specializzandi lombardi, attraverso il rimborso della retta universitaria. Lo prevede un ordine del giorno al bilancio regionale della consigliera dei Lombardi civici europeisti, Elisabetta Strada, approvato oggi da Palazzo Pirelli. “I medici specializzandi coinvolti nell'emergenza Covid-19 si sono adoperati e hanno lavorato moltissimo, rischiando la vita esattamente come il resto personale ospedaliero. Non è giusto non riconoscere a tutte le categorie professionali un bonus di ringraziamento”, ricorda Strada in una nota, spiegando che “non era possibile pagarli direttamente, visto che i medici specializzandi non sono dipendenti della Sanità o della Regione, ma dipendono dalle università”. Da qui la proposta “di farlo agevolando le loro rette universitarie”, spiega Strada, che si dice “particolarmente soddisfatta per l'approvazione del mio ordine del giorno”, augurandosi che “ora si proceda velocemente con questo impegno”. (com)