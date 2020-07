Lombardia: Del Gobbo (Nci), ok in Consiglio regionale a risorse aggiuntive per buono scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi un ordine del giorno di Luca Del Gobbo, consigliere di Noi con l'Italia, “con cui - spiega - non solo la giunta lombarda destinerà maggiori risorse per la libertà di scelta scolastica, ma si impegnerà a reperire ulteriori risorse e strumenti per i servizi educativi destinati a bambini in fascia di età 3-5 anni". L'esponente di Noi con l'Italia ritiene "fondamentale questo impegno, soprattutto dal momento in cui arriva durante l'approvazione dell'assestamento di Bilancio 2020-2022. Abbiamo già detto che la realtà degli istituti paritari non può rischiare di venir meno o di essere compromessa, a maggior ragione in questa fase di ripartenza. È una questione di diritti da garantire e di qualità educativa da preservare. Il sistema scolastico paritario in Lombardia è un'eccellenza". Del Gobbo assicura che vigilerà "sui tempi e sui modi con cui la giunta deciderà di destinare le risorse aggiuntive. La Lombardia è stata la terra in cui la libera scelta all'istruzione è diventata realtà e nel tempo ha fatto passi da gigante. Facciamone presto molti altri". (com)