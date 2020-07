Viminale: indicazioni operative ai Prefetti dopo individuazione nuovi settori d'impresa "sensibili" a infiltrazioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere più penetranti i controlli antimafia negli appalti relativi ai settori economici più attrattivi per la criminalità organizzata. È l'obiettivo - si legge sul sito del ministero dell'Interno - delle modifiche normative apportate di recente per rafforzare l'attività di prevenzione contro le aggressioni criminali all'economia legale: si tratta di una rimodulazione e un ampliamento dei settori di attività considerati "sensibili" nei quali si articola ciascuna white list tenuta da ogni Prefettura. Questa ultima contiene l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori che operano in certi settori e che, a seguito degli accertamenti effettuati preliminarmente all'iscrizione e ai controlli che seguono, non sono considerati soggetti economici a rischio di infiltrazione mafiosa. Con una circolare ai Prefetti, il Viminale fornisce ora le indicazioni operative per adeguare le white list alle innovazioni introdotte dal decreto legge numero 23/2020 (convertito dalla legge numero 401/2020), che ha individuato nuove attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: servizi funerari e cimiteriali, ristorazione, gestione delle mense e catering, servizi ambientali. (segue) (Rin)