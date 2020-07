Lombardia: più risorse per centri anti-violenza e consultori gratis per under24, Consiglio approva proposte Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un ordine del giorno all'assestamento di bilancio delle consigliere regionali de Pd, Antonella Forattini e Paola Bocci, per aumentare le risorse destinate al contrasto della violenza sulla donne. “Per affrontare l'emergenza legata al coronavirus che va a peggiorare una condizione già di per se drammatica - spiegano le esponenti dem - abbiamo chiesto alla giunta di aumentare le risorse per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, prevedere finanziamenti strutturali ai centri antiviolenza e alle case rifugio e garantire che le risorse ripartite nella Conferenza stato regioni siano erogate con regolarità". L’Aula di Palazzo Pirelli ha approvato anche un odg della consigliera Bocci che chiede alla giunta di “valorizzare la rete dei consultori pubblici, assicurando la presenza di tutte le figure professionali previste dalla normativa”. “Cogliamo il segnale positivo della giunta che recepisce il nostro invito, affinché i giovani e le giovani di età inferiore ai 24 anni ricevano gratuitamente, presso tutti i consultori familiari pubblici e privati accreditati, sia la consulenza da parte del medico o dell'ostetrica sia il metodo contraccettivo più idoneo, dando attuazione all'impegno assunto in precedenza”, aggiunge la consigliera dem ricordando che alla stessa sollecitazione, nel 2018, la giunta aveva risposto con l'impegno, che però ad oggi non si è ancora materializzato. (segue) (Rem)