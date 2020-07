Lombardia: per rsa budget regionale 2020 garantito e fondo per copertura costo emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità anche tre ordini del giorno di Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e vicepresidente dell’Aula, per cui - spiega in una nota - “la giunta dovrà individuare le risorse necessarie per aggiornare i valori del Sidi, il sistema retributivo per i servizi per la disabilità, che considera la fragilità del singolo ospite, ne definisce la classe di appartenenza e la relativa remunerazione sanitaria, ferma agli importi del 2010”. Per quanto riguarda, invece, le persone anziane, un altro ordine del giorno chiede alla giunta di intervenire per “stanziare un apposito fondo per la copertura dei maggiori costi di gestione sostenuti dalle rsa in seguito all’emergenza Covid e dei mancati introiti dovuti alla sospensione degli ingressi in struttura durante il periodo di blocco delle liste d’attesa da parte della Regione. Inoltre - prosegue il vicepresidente - vogliamo che vengano date disposizioni alle Asst per la sottoscrizione di convenzioni con le rsa per la messa a disposizione di medici specialisti, e che siano aggiornati i valori della remunerazione, in modo da coprire totalmente i costi dell’assistenza sanitaria agli ospiti”. Infine, Borghetti ha chiesto attenzione anche per l’Adi, l’assistenza domiciliare integrata: “Il consiglio ha approvato anche l’impegno a reperire le risorse per incrementare almeno del 20 per cento il budget per il 2020, così da dare piena copertura alle prestazioni già effettuate e di futura erogazione per l’Adi e l’Adi Covid, disponendo anche la pianificazione dei tamponi e la dotazione di dispositivi di protezione, affinché gli operatori sanitari possano svolgere le attività assistenziali in piena sicurezza”. (Rem)