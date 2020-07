© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, questa sera, si è recata in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. "Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione pubblica in questa strada ma anche in via Luciano Laurenzi e in via Anselmo Banduri. È stata una festa con tutti i residenti. Pensate sono stati al buio per decenni", scrive su Twitter il sindaco Raggi. (Rer)