Usa: Barr si difende al Congresso, non ho nulla da dimostrare

- Il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ha detto di non avere "niente da dimostrare" al Congresso degli Stati Uniti, davanti al quale si è presentato in audizione, a più di un anno dalla nomina a segretario alla Giustizia. Lo riporta l'emittente "Cnn". Barr vi era atteso per rispondere alle accuse di incondizionata lealtà a Donald Trump a scapito di una gestione equa del dicastero. Barr ha definito subito "fasullo" lo scandalo del Russiagate, ma ha riconosciuto che la Russia ha interferito nelle elezioni del 2016 e ha detto: "Penso che dobbiamo presumere" che il Cremlino stia cercando di farlo di nuovo. Alla domanda se sarebbe opportuno che il presidente chieda assistenza politica all'estero, ha detto all'inizio che "dipende da quale tipo di assistenza", prima di spiegare: "No, non è appropriato". (segue) (Nys)