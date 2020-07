Kosovo: via libera a firma accordo tra Europol e ministero Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Pristina ha autorizzato il ministro dell'Interno Agim Veliu a firmare un accordo per l'istituzione di rapporti di cooperazione tra il Kosovo e Europol. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri kosovaro, Meliza Haradinaj, precisando tramite il proprio profilo Twitter che "l'accordo rafforza la prevenzione dei crimini gravi che colpiscono gli interessi comuni nell'Unione europea". "Un passo importante nel rafforzamento della cooperazione internazionale e nella lotta contro la criminalità transfrontaliera", ha osservato Haradinaj. In base a questo accordo, secondo quanto spiegato dal capo della diplomazia di Pristina, il Kosovo sceglierà un punto di contatto nazionale e nominerà un coordinatore nei rapporti con Europol. Allo stesso modo, inoltre, Europol nominerà un coordinatore per i rapporti con il Kosovo. Secondo Haradinaj, "il Kosovo ha lavorato diversi anni per questo strumento e siamo lieti di vedere finalmente la formalizzazione di questa cooperazione e il potenziamento dello scambio di informazioni tra Kosovo ed Europol". (Kop)