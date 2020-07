Ue: settimana prossima Camera deciderà quale strumento per uso fondi Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà deciso la prossima settimana lo strumento parlamentare per dare indicazioni all'esecutivo su come usare i fondi del Recovery fund. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sul tavolo - viene spiegato - ci sono quattro opzioni: una commissione speciale monocamerale; una commissione bicamerale; il lavoro in commissione Bilancio alla Camera; un dibattito solo nell'emiciclo con le mozioni. (Rin)