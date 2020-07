Caso camici: in corso perquisizioni Gdf in uffici "Dama spa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza si trovano negli uffici della "Dama spa" per fare delle perquisizioni. È quanto si apprende da ambienti vicini all'inchiesta sul caso camici che vede indagati, tra gli altri, il governatore lombardo Attilio Fontana e il cognato Andrea Dini, patron della "Dama spa". L'attività dei finanzieri, su delega della Procura di Milano, è mirata alla ricerca di materiale probatorio in relazione alla mancata consegna dei 25 mila camici da parte della società di abbigliamento a Regione Lombardia sui 75mila previsti dall'affidamento diretto trasformato poi in donazione benefica.(Rem)