Lombardia: per rsa budget regionale 2020 garantito e fondo per copertura costo emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale lombarda di Italia Viva, Patrizia Baffi, in una nota si dichiara soddisfatta per l'approvazione di un suo ordine del giorno all'assestamento di bilancio, con cui chiede alla giunta “di garantire il mantenimento dell'impegno sul budget 2020 per le strutture sociosanitarie residenziali”. “Non si chiede di individuare nuove risorse - precisa Baffi - ma di definire formalmente la modalità per rispettare i contratti sottoscritti a inizio anno e di riconoscere a rsa e rsa l'intero budget a carico del fondo sanitario regionale per i posti letto contrattualizzati, su cui le aziende hanno costruito il bilancio di previsione, superando per l'anno in corso il riferimento ai posti occupati, in quanto l'emergenza Covid-19 ha bloccato durante il lockdown e rallentato nella fase attuale i nuovi ingressi”. “Le aziende si ritrovano a dover gestire le strutture con i bilanci in grave sofferenza in quanto conseguentemente ai posti letto temporaneamente non occupati hanno subito una sostanziale riduzione delle entrate. La situazione è grave ed è importante ricordare che stiamo parlando di servizi essenziali per persone non autosufficienti e con fragilità: molte strutture sono già al collasso e alcune stanno pensando alla cassa integrazione”, sottolinea l’esponente di Italia Viva, invitando “Regione Lombardia a intervenire con urgenza su questo fronte”. (segue) (Rem)