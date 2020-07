Recovery Fund: Conte, occasione storica, presenteremo piano entro 15 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo di fronte a un'opportunità storica di riforma e sviluppo del nostro Paese. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte intervenendo alla riunione del Ciae. "Lo è - ha spiegato - perché dobbiamo essere consapevoli che nessun governo ha mai goduto di queste opportunità, quanto meno in questi termini ed è sicuramente una prospettiva concreta che ci viene offerta per migliorare il nostro Paese per renderlo più efficiente e competitivo. Vorrei che tutti a questo tavolo - ha continuato Conte - tutti i ministri e i responsabili degli enti locali coinvolti entrassero da subito in una prospettiva che è l'unica giusta: dobbiamo affrontare una grande responsabilità, per noi stessi, per il Paese intero che ci guarda e per l'Europa.E' una grande sfida. Abbiamo vinto la prima sfida, quella di contribuire come Italia tutti insieme a varare questa svolta (è la prima volta che in Europa si ragiona di debito comune e vengono emessi titoli) ed è evidentemente una grande responsabilità". (segue) (Rin)