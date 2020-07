Usa: il dipartimento di Stato ha identificato altri due facilitatori dell'Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha identificato oggi due nuovi facilitatori dell'Isis, in una nota firmata dal segretario di Stato Mike Pompeo. "Gli Stati Uniti hanno proseguito i loro sforzi per interrompere le reti di supporto finanziario e logistico che sostengono le operazioni dell'Isis in Medio Oriente e nel mondo", si legge nella nota. I due designati sono Faruq Hamud, che ha gestito l'hawala di Tawasul in Siria e ha trasferito i pagamenti per l'Isis dall'esterno della Siria, e Adnan Muhammad Amin al-Rawi, un facilitatore dell'Isis in Turchia. "Abbiamo fatto notevoli progressi nell'indebolire le reti di supporto dell'Isis in Medio Oriente, ma c'è ancora molto lavoro da fare", scrive Pompeo. (Nys)