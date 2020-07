Usa: Barr si difende al Congresso, non ho nulla da dimostrare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barr ha respinto l'idea che Trump dovesse essere indagato per aver commutato la sentenza di Stone, ma ha affermato di non aver visto i tweet di Trump lodare Stone per non aver testimoniato contro di lui. Il procuratore generale ha già detto che i tweet del presidente possono "rendergli impossibile" fare il suo lavoro. Barr ha ammesso che il massimo procuratore federale di Manhattan, Geoffrey Berman, non ha accettato di "dimettersi", come ha affermato la notte dell'allontanamento di Berman, ma ha sostenuto che è "il linguaggio che usiamo di solito per lasciare flessibilità sul fatto che la persona lo faccia da sola". Barr ha poi aggiunto: "Forse non lo sapeva, ma si stava dimettendo". La linea di fondo: I democratici hanno accusato Barr di usare uno standard di giustizia per gli amici del presidente e un altro per tutti gli altri. I repubblicani e Barr hanno insistito sul fatto che la realtà è l'opposto - sostenendo che il procuratore generale ha lavorato per correggere l'arma delle forze dell'ordine contro Trump. (segue) (Nys)