Usa: Barr si difende al Congresso, non ho nulla da dimostrare (3)

- Barr ha quindi respinto la tesi di una politicizzazione del dipartimento della Giustizia sotto la sua gestione. "Il presidente non ha mai tentato di interferire nelle mie decisioni. Anzi, fin dal primo momento mi ha detto che si aspettava da me l'esercizio di un giudizio indipendente, ed è quello che ho fatto". Quanto alle sue decisioni in favore di alcuni collaboratori di Trump finiti in guai giudiziari, come Roger Stone o Michael Flynn, Barr ha sostenuto: "Gli amici del presidente non meritano trattamenti speciali, ma non meritano nemmeno di essere trattati più duramente degli altri". "Le mie decisioni - ha spiegato - sono state solo mirate a ripristinare lo stato di diritto". (Nys)