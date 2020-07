Roma: assessore Patrimonio, su casa internazionale donne vogliamo rimodulare servizi offerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'immobile di via della Lungara resta dedicato al 'progetto casa internazionale della donna', non vi è nessun dubbio, e a tal fine vogliamo rimodulare i servizi offerti". Lo scrive su Facebook l'assessore al Patrimonio di Roma Capitale, Valentina Vivarelli. "Cinque centri antiviolenza aperti tra 2018 e 2019, e altri già in cantiere. Case rifugio, case per la semi-autonomia grazie all'uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Co-housing in appartamenti in regime di autonomia per donne vittime di violenza. Un numero whatsapp per contattare direttamente i centri antiviolenza, soprattutto durante il periodo di lockdown. Nuove linee guida per la 'presa in carico integrata' delle vittime di violenza di genere. Progetto 'a scuola di parità' per promuovere, nelle scuole secondarie di secondo grado, percorsi specifici di informazione e sensibilizzazione sulla violenza e sulla parità di genere. Queste - sostiene l'assessore - sono alcune delle iniziative che abbiamo portato avanti come amministrazione: le donne sono al centro della nostra azione. Essere al fianco delle donne non vuole dire assumere atteggiamenti diversi nei confronti di una realtà piuttosto che di un'altra. Significa perseguire obiettivi sociali attraverso una giustizia sociale. Dispiace la chiusura al dialogo da parte della Casa Internazionale delle Donne". (segue) (Rer)