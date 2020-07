Lombardia: esaurire entro novembre prestazioni sanitarie arrestare per Covid, da Consiglio ok a piano straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero 18 milioni le prestazioni sanitarie rinviate a causa dell'emergenza Covid, secondo i dati di Crems Lombardia dell'Università Cattaneo. Si tratterebbe di 2,2 milioni di esami diagnostici, 7,8 milioni di esami di laboratorio, oltre un milione di visite cardiologiche e 161mila controlli oncologici. Lo riporta in una nota il gruppo Pd al Consiglio regionale, che ha proposto e ottenuto un impegno della Regione a predisporre un piano straordinario "per recuperare entro la fine di novembre le prestazioni ambulatoriali e chirurgiche sospese nel periodo della pandemia", prevedendo il prolungamento degli orari giornalieri e l'estensione al sabato e alla domenica dell'attività sanitaria in tutte le strutture, a cui fare fronte con l'arruolamento di personale medico e infermieristico dedicato interamente a questa attività. L'impegno è contenuto in un ordine del giorno all'assestamento al bilancio regionale, a prima firma del capo delegazione del Pd in commissione sanità Gian Antonio Girelli, approvato oggi in Aula. "Con il calare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia se ne è verificata una seconda – spiega Girelli - che è quella che riguarda tutte le visite, gli esami diagnostici e le prestazioni sanitarie non eseguite nei mesi del lockdown. In tantissimi ci segnalano tempi di attesa diventati impossibili e questo è un grande problema che la Regione deve affrontare subito”.(com)