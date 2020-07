Lombardia: approvato in Consiglio regionale odg per sostegno ai tassisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno, quello deliberato dal Consiglio regionale lombardo, che secondo la consigliera Pd Carmela Rozza non è sufficiente: “La giunta regionale deve comprendere che i tassisti sono duramente colpiti dall'emergenza Covid e hanno bisogno ora, immediatamente. Oggi in Consiglio abbiamo ottenuto, sia noi che la Lega, qualche impegno dall'assessore Caparini, ma con condizionalità pesanti che ci fanno dire che dovremo insistere ancora perché siano stanziati aiuti sufficienti a sostenere la categoria in un momento tanto difficile”. Il Pd - spiega una nota di Rozza - chiedeva di ottemperare alle richieste della categoria, come già approvato dal Consiglio regionale, e di prevedere l'erogazione di fondi in cofinanziamento con i Comuni sotto forma di buono taxi o voucher per ottemperare alle esigenze di mobilità dei soggetti deboli o a rischio. (Rem)