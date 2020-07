Usa: coronavirus, per Fauci l'epidemia potrebbe dilagare in Indiana, Ohio, Tennessee e Kentucky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro-chiave della task-force anticoronavirus della Casa Bianca ha detto oggi che ci sono i primi segnali che importanti focolai di coronavirus potrebbero essere esplosi in Indiana, Ohio, Tennessee e Kentucky. Lo riporta l'emittente "Abc". Il cosiddetto tasso di positività, o la percentuale di test eseguiti che sono positivi, sembra essere in aumento in questi Stati - un'indicazione tipica che l'epidemia sta peggiorando, ha detto Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, durante un'intervista a "Good Morning America". Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e altri funzionari dell'amministrazione hanno attribuito l'aumento dei casi negli Stati Uniti all'aumento dei test, Fauci dissente da questa teoria. "Questo è il chiaro segno che bisogna stare molto attenti", ha detto Fauci. (Nys)