Usa: per Pelosi e Schumer il piano economico dei repubblicani svende i lavoratori

- I leader democratici Usa hanno accusato il Partito repubblicano di "svendere" i lavoratori con la sua nuova proposta di stimolo per il coronavirus, poche ore prima che si riuniscano di nuovo con i repubblicani per le trattative. La speaker della Camera, Nancy Pelosi e il leader della minoranza del Senato Charles Schumer hanno rilasciato una dichiarazione congiunta martedì pomeriggio che attacca la proposta repubblicano ufficializzata ieri sera: "Due mesi e mezzo dopo che i Democratici hanno consegnato le soluzioni per sconfiggere il virus e riaprire il paese in sicurezza con The Heroes Act, il Partito repubblicano al Senato ha presentato una proposta debole e frammentaria che non farà altro che prolungare le sofferenze di milioni di lavoratori e famiglie in tutto il paese", hanno detto Pelosi e Schumer. Il piano repubblicano, dicono, "è una triste dichiarazione dei loro valori, che svende le famiglie in difficoltà per arricchire gli interessi delle aziende". I Democratici hanno criticato in particolare il taglio dei sussidi federali contro la disoccupazione da 600 dollari a 200 dollari a settimana e la mancanza di una proroga per una moratoria sugli sfratti, tra le altre cose. (Nys)