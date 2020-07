Recovery Fund: Conte, occasione storica, presenteremo piano entro 15 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci predisponiamo a interloquire con il Parlamento - ha quindi aggiunto Conte - nella consapevolezza che la responsabilità nell'elaborazione dei progetti e nel perseguire il disegno di politica economica e sociale del Paese spetta al governo". Il programma è di "tale portata che è giusto il pieno coinvolgimento del Parlamento. L'interlocuzione sarà sostanziale e non solo formale. Si lavorerà anche ad agosto - ha detto Conte - abbiamo tempi strettissimi. Ma non partiamo da zero, abbiamo un piano di rilancio già elaborato a livello di ministri e di forze di maggioranza. Abbiamo presentato il piano alla consultazione nazionale a Villa Pamphili. Dobbiamo partire non da zero ma da quel programma. La prima cosa che faremo sarà selezionare quei progetti che sono più confacenti alle indicazioni del 'Next generation Eu' e al Recovery Fund. Dopo aver selezionato i progetti, passeremo alla fase di elaborazione e al vaglio più strettamente tecnico. Metteremo a disposizione di tutti i dicasteri coinvolti una struttura di servizio tecnico che possa contribuire alla elaborazione dei progetti e alla conformazione degli stessi alle linee guida richieste dalla Commissione europea. Dobbiamo presentare i progetti entro il 15 ottobre 2020 in modo da poter aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 10 per cento che è stata predisposta, appunto, per chi li presenta in questa prima finestra temporale'', ha concluso Conte. (Rin)