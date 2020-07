Algeria: Giornalista algerino detenuto in custodia cautelare per finanziamenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moncef Ait Kaci, giornalista e corrispondente dell'emittente televisiva francese "France 24", è stato arrestato oggi ad Algeri, secondo quanto appreso da Nova. È stato portato davanti al pubblico ministero presso il tribunale di Bir Mourad Raïs nella provincia di Algeri. Lo ha denunciato il suo avvocato, in una dichiarazione sulla sua pagina Facebook. "Dopo la richiesta di aprire un'indagine e la sua prima comparizione davanti al giudice istruttore, è stato messo in custodia cautelare", ha detto la stessa fonte. Kaci sarebbe stato arrestato per "collaborazione senza accreditamento con un'emittente televisiva straniera" e "finanziamento estero". (Ala)