Informazione: Boschi (Iv), appena votato alla Camera legge per commissione inchiesta su Fake news

- Il capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, afferma: "Alla Camera abbiamo appena votato la legge per istituire una commissione di inchiesta sulle Fake news. La prima proposta che Italia viva ha presentato raccogliendo il lavoro dei nostri comitati sul territorio. Adesso - continua la parlamentare su Facebook - la parola passa al Senato e speriamo che i tempi siano rapidi. Mai come in questi giorni ci rendiamo conto di quanto sia importante chiedersi come si possano essere generate campagne d’odio contro singole persone. Ancora più urgente indagare su chi e come si possano diffondere false notizie. Dopo aver negato per anni l’importanza dei vaccini, oggi c’è chi nega addirittura il Covid. Come Italia viva - conclude Boschi - continueremo a batterci perché ci siano anticorpi nella nostra società contro la degenerazione delle Fake news e perché i social non siano un’arena dove ogni aggressione verbale pare consentita". (Rin)