Brasile: primo semestre 2020, investitori ritirano 31,2 miliardi di dollari dal mercato (2)

- "Questa uscita si è concentrata principalmente nel mese marzo, quando abbiamo assistito a un prelievo pari a 22,2 miliardi, due terzi del totale nel semestre. Il deflusso così concentrato, è strettamente correlato alle incertezze di quel momento", ha affermato il capo del dipartimento di statistica della Bc, Fernando Rocha, in una nota. Il dato è anche peggiore se si considerano gli ultimi 12 mesi fino a giugno di quest'anno, periodo in cui il deflusso ha totalizzato 47,9 miliardi di dollari. Nel mese di giugno, tuttavia, la Banca centrale ha registrato un afflusso di 2,3 miliardi di dollari. "Abbiamo assistito a un debole rientro di capitali, ma non possiamo ancora dire che è permanente. Nei primi 23 giorni di luglio, abbiamo registrato un sostanziale pareggio", ha concluso. (Brb)