Lombardia: maggioranza su Bilancio, risorse concrete ai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle dichiarazioni di voto prima dell'approvazione della manovra di assestamento di bilancio 2020-2022, la maggioranza è stata compatta nel sottolineare l'importanza del dare linfa vitale alle comunità locali con "investimenti precisi sui territori". Il consigliere Alessandro Corbetta della Lega ha dichiarato: "Non è solo un piano Marshall ma un piano Fontana che andrà a creare lavoro. Ci sono importanti investimenti mentre in Italia ci sono ancora lavoratori che stanno aspettando la cassa integrazione. Noi siamo alla Fase 5 mentre Roma è ancora alla fase 3. Questo si racchiude in due parole: orgoglio lombardo. Non siamo stati con le mani in mano ma abbiamo messo sul piatto risorse vere e importanti per la nostra terra, la miglior risposta alle difficoltà che le nostre imprese stanno affrontando". Il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi nel suo discorso si è rivolto alle opposizioni: "Il M5s da sempre è schierato contro le grandi opere e oggi che noi diamo una parte corposa di attenzione ai singoli territori riescono a girare la frittata e a sminuire che questo Consiglio abbia deciso di dare supporto ai tanti sindaci e ai Comuni di questa regione. Penso che un grande grazie debba essere rivolto all'assessore Caparini e ad Alparone e Colombo della commissione Bilancio. Nonostante questo periodo drammatico e la riduzione delle entrate dei principali tributi proprio in questa occasione si vede la capacità di amministrare una Regione, provando la nostra grande capacità di reazione". (segue) (Rem)