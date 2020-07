Lombardia: Fontana e Caparini su bilancio, da regione 3,5 miliardi di euro per investimenti e infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 462 milioni in opere ferroviarie (382 di Regione), 728 milioni per le olimpiadi (511 di Regione), 15 milioni per l'intermodalità, 40 milioni per la navigabilità (33 di Regione), 227 milioni per le metropolitane (74 di Regione per opere tra cui la T2 valle Brembana Bergamo, prolungamento della M1 e della M5), 250 milioni manutenzione strade (tra cui la Paullese, Novedratese, Canturina bis e molte altre), 111 milioni mobilità ciclistica, 92 milioni rinnovo parco autobus (46 di Regione), 6 milioni per le calamità naturali, 8 milioni rimozione amianto scuole, 12 milioni per ristrutturazioni scuole, 10 milioni impianti fonti rinnovabili edifici pubblici, 20 milioni efficientamento illuminazione pubblica, 10 milioni adeguamento impianti climatizzazione strutture pubbliche, 3 milioni piani per la rimozione barriere architettoniche, 100 milioni per la rigenerazione urbana, 40 milioni per la riqualificazione patrimonio pubblico, 20 milioni rigenerazione urbana Bovisa con il Politecnico Milano, 137 milioni per la difesa del suolo, 64 milioni per il servizio idrico integrato, 3 milioni per la biodiversità dei laghi, 15 milioni per le sponde lacuali, 20 milioni Patti territoriali per la montagna, 35 milioni per la montagna, 10 milioni per le valli prealpine, 10 milioni in campo culturale per i Comuni, 13 milioni per i Consorzi di bonifica, 10 milioni per la riqualificazione ambientale per la mobilità sostenibile nelle aree protette, 15 milioni per il dissesto idrogeologico, 6 milioni impianti sportivi per un totale di oltre 3 miliardi di Opere pubbliche. (segue) (Com)