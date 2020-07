© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, segala su Twitter che "con 157 voti favorevoli, il Senato ha approvato la proroga dello stato d'emergenza non perché si prevede un peggioramento della situazione, ma semplicemente per dare al governo la possibilità di intervenire velocemente ed efficacemente se ve ne fosse bisogno". (Rin)