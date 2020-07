Lombardia: più risorse per centri anti-violenza e consultori gratis per under24, Consiglio approva proposte Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula di Palazzo Pirelli ha approvato oggi anche un odg dei consiglieri dem Forattini e Bussolati, che chiede alla Regione di garantire il test prenatale gratuito alle donne in stato di gravidanza. “Il test prenatale, non invasive prenatal testing (Nipt), oggi a totale carico delle pazienti con un costo tra i 400 e gli 800 euro – spiegano i consiglieri dem - non è invasivo e già alla decima settimana di gravidanza consente di prevedere alcune alterazioni dei cromosomi. Il test si stima possa ridurre del 50 per cento il ricorso a esami più invasivi e più rischiosi, riducendo così i rischi per le donne e le spese per la Regione" (Rem)