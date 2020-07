Usa: SpaceX farà tornare un astronauta francese nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SpaceX, la società di Elon Musk, farà tornare un astronauta francese nella Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Si tratta di Thomas Pesquet e il viaggio è previsto per la primavera del 2021, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Lo riporta il sito "Politico". Il lancio avrà luogo a Cape Canaveral, negli Stati Uniti, e farà seguito alla recente missione di successo di SpaceX con l'equipaggio della navicella spaziale Dragon. SpaceX è diventata così il primo attore non statale ad inviare con successo astronauti nello spazio. Mentre la Commissione europea ha parlato della necessità di garantirsi l'accesso autonomo allo spazio, l'Ue non ha la capacità di lanciare ancora i propri astronauti. La serie di razzi Ariane dell'Europa non è stata utilizzata per le missioni con equipaggio e un nuovo piano di lancio non sarà concordato prima del 2022. Fino ad ora, gli astronauti europei sono riusciti a raggiungere la Iss solo grazie al programma Space Shuttle della Nasa, che è stato sospeso, o al Soyuz, con base in Russia. Il direttore generale uscente dell'Esa, Jan Wörner, ha dichiarato che l'accordo illustra il "carattere internazionale del volo umano nello spazio" anche se sta usando un veicolo spaziale commerciale costruito negli Stati Uniti. La missione 2021 - denominata Alpha - segnerà la prima volta in un decennio che un astronauta europeo viene lanciato nello spazio dagli Stati Uniti. Nel 2011, l'italiano Roberto Vittori ha viaggiato a bordo dello Space Shuttle Endeavour della Nasa.(Nys)