Lombardia: Consiglio regionale approva a maggioranza manovra di assestamento di bilancio

- È stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale lombardo, con 48 voti favorevoli e 30 contrari, la manovra di assestamento di bilancio 2020-2022. Compatta la maggioranza nel sostegno a questa manovra, mentre le opposizioni hanno espresso voto contrario. Dal rendiconto generale, il bilancio 2019 di Regione Lombardia, approvato anch'esso a maggioranza, ammonta a 24 miliardi, 182 milioni e 243mila euro. In merito alla spesa sanitaria è quantitativamente preponderante rispetto alle risorse destinate ad altre politiche regionali: il finanziamento dei servizi sanitari, pari a quasi 20 miliardi di euro, rappresenta infatti circa l'80 per cento degli stanziamenti totali. Gli elementi che caratterizzano la manovra riguardano un'invarianza della pressione fiscale, un ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e il rilancio degli investimenti volti a incrementare il patrimonio pubblico sul triennio 2021-2023, prevedendo risorse aggiuntive di 530 milioni di euro rispetto ai 3 miliardi già previsti per favorire la ripresa economica. Nel dettaglio, l'avanzo di bilancio di fine 2019 pari a circa 115 milioni e 933mila euro è destinato per 33 milioni di euro a copertura delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali concesse nell'ambito della situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19 e per euro quasi 83 milioni di euro a salvaguardia degli equilibri di bilancio; è prevista la capitalizzazione della società Autostrada Pedemontana Lombarda SpA per un importo massimo di euro 350 milioni di euro; viene riconosciuto alla Fondazione Stelline un contributo per spese di investimento di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e, nel contempo, l'abrogazione del contributo di gestione. (segue) (Rem)