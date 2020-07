Lombardia: Consiglio regionale approva a maggioranza manovra di assestamento di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vengono poi assegnate ad Explora, nell'ambito delle politiche di supporto regionale a grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale, risorse pari a 400mila euro destinate alla promozione e valorizzazione del grande evento sportivo "Discesa libera e combinata coppa del mondo Bormio 2020" che si terrà a Bormio il 28 e 29 dicembre 2020 e 270mila euro euro per il finanziamento del "Giro d'Italia: tappa finale Cernusco sul Naviglio - Milano" in programma il 25 ottobre; vengono ridotti del 30 per cento per l'anno 2020 i canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive operanti sulle vie navigabili lombarde che hanno subito e stanno subendo gravi danni economici a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 tuttora in corso e gli enti preposti alla gestione del demanio sono autorizzati a trattenere la quota dei canoni di concessione demaniale di spettanza regionale derivanti dalla riduzione prevista. La manovra di assestamento ridetermina infine la dotazione del "Fondo Frim Fesr FESR 2020", fondo destinato al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese, istituito e conferito a Finlombarda per la somma di 9 milioni di euro, con l'obiettivo di sostenere e promuovere la ricerca a fronte dell'emergenza Covid-19. (segue) (Rem)