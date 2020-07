Fase 3: Aula Senato approva parte risoluzione centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula del Senato ha approvato una parte della risoluzione del centrodestra sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus. La parte della risoluzione approvata, e sulla quale il governo ha dato parere favorevole, chiede il coinvolgimento dei “presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale".(Rin)