Coronavirus: New Jersey: 565 casi positivi nelle ultime 24 ore

- Il New Jersey ha riportato 565 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, il dato giornaliero più alto dall'inizio di giugno, secondo quanto riportato dal sito "Politico". È la prova che lo Stato è ben lungi dall'essere "fuori pericolo", ha detto il governatore Phil Murphy. Il New Jersey ha registrato 180.295 casi di coronavirus dal 4 marzo. In questi giorni lo Stato ha rallentato i suoi piani di riapertura e Murphy ha ripetutamente minacciato di reintrodurre la quarantena generalizzata se la situazione dovesse peggiorare. Secondo un sondaggio della Fairleigh Dickinson University, pubblicato martedì scorso, il 66 per cento degli abitanti del New Jersey è favorevole al mantenimento delle restrizioni del coronavirus fino a quando non sarà disponibile un vaccino o un trattamento. Solo il 29 per cento è favorevole al ritorno alla normalità. Allo stesso tempo, il 77 per cento è a favore dell'obbligo delle mascherine in pubblico. Contesto: Con l'eccezione di New York, nessuno Stato ha registrato più morti legate a Covid-19 del New Jersey: 13.905. (Nys)