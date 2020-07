Lombardia: maggioranza su Bilancio, risorse concrete ai territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha precisato: "Portiamo risultati concreti ai territori lombardi, sono soddisfatto che dopo un periodo difficile questa sia una grande risposta che diamo ai lombardi per una ripresa economica. Il bilancio è stabile e diamo forza ai territori che avrebbero fatto fatica a mettere in cantiere opere. Sono soldi che gli enti locali sapranno utilizzare al meglio, ne sono sicuro". Il consigliere Palmeri di Energie per l'Italia ha affermato: "Non è una manovra di contenimento, guarda non solo a domani ma anche a dopo domani, perché consente di coprire nuove spese per gli investimenti. L'attività svolta in aula ha dato modo di esprimere anche le necessità dei vari territori". Il consigliere Basaglia Cosentino di Lombardia Ideale ha aggiunto: "È stato bello vedere come l'istituzione regione è vicina ai propri Comuni, soprattutto in questo momento di, non dico emergenza economica, ma quasi. Ringrazio la giunta che ha saputo costruire futuro, ancora una volta il governo deve prendere appunti per vedere come si lavora per i lombardi". Il consigliere Del Gobbo di Noi con l'Italia ha aggiunto: "Regione Lombardia è riuscita a mettere in campo una precisa azione di sostegno ai territori e alle imprese, stando vicino alle comunità locali, stando vicini ai nostri sindaci e territori, per dare risposte, un segno importante di responsabilità". (Rem)