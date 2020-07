© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE:- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente, Daniele Leodori partecipano alla presentazione dei risultati: le idee di tutti, la regione del futuro. Da "Laziolab a Lazio 2030 sostenibili e inclusivi per essere competitivi". L’evento si svolge presso la Sala Tirreno della Regione Lazio. Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 a Roma. (ore 16)VARIE:- I lavoratori della sanità privata accreditata torneranno in piazza a Roma, davanti alla sede Aiop Lazio, per il flash mob organizzato da Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. Al centro della protesta, la firma definitiva del Ccnl sanità privata. Via Lucrezio Caro 63 Roma. (ore 9)- A Rocca Priora si terrà la cerimonia di ringraziamento per i volontari di Protezione Civile e operatori sanitari che hanno prestato servizio durante gli scorsi mesi di lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono previsti gli interventi di Angelo Borrelli, capo dipartimento Protezione civile; Carmelo Tulumello, direttore regionale agenzia regionale di Protezione civile Lazio; Narciso Mostarda, direttore Asl Roma 6; Maria Parasassi, comandante Polizia locale Rocca Priora; Giampiero Fiore, responsabile Protezione civile comunale Rocca Priora. Saluti Istituzionali di Anna Gentili, sindaco di Rocca Priora. Sede Protezione civile comunale, via Tuscolana km 28,200. (ore 18)(Rer)