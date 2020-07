Informazione: Gallo (M5s), commissione su Fake news non sarà bavaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Gallo, presidente del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio, sottolinea che "la commissione parlamentare d'inchiesta sulle Fake news avrà un ambito di intervento più chiaro e definito grazie all'approvazione di un mio emendamento: l'informazione falsa oggetto di studio e di indagini dovrà avere un elemento di premeditazione e specifici interessi di condizionamento del pubblico". Secondo il parlamentare, "era doveroso restringere il perimetro di attività di tale nuovo organismo per impedire innanzitutto che il contrasto alla disinformazione diventi bavaglio alla critica, alla satira o alla libertà di espressione in generale, religiosa e politica. E' un bel passo in avanti per rendere più efficiente il lavoro della commissione parlamentare - continua l'esponente pentastellato in una nota -, che sicuramente deve aggiungersi a sforzi ulteriori sul piano della prevenzione, della promozione della cultura e di un uso consapevole dei media e della tecnologia. Solo utilizzando più strumenti contemporaneamente possiamo davvero rafforzare la nostra democrazia, combattendo un fenomeno che realmente ha assunto proporzioni impressionanti: le Fake news circolate solo negli ultimi mesi, legate alla pandemia - conclude Gallo -, ce lo hanno dimostrato in modo inequivocabile". (Com)