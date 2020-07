Brasile: governo inserisce terminal portuali ittici nella lista delle prossime privatizzazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attrazione di investimenti privati per queste imprese è fondamentale per l'ammodernamento e il funzionamento dei terminali, al fine di rendere vitali le condizioni necessarie per lo sviluppo del settore ittico", afferma la nota. I terminali di pesca pubblici sono le strutture fisiche necessarie per le attività di movimentazione e stoccaggio dei pesci, una stazione di smistamento, trasformazione e sostegno per la navigazione delle navi. L'area terminale ha strutture come ancoraggi, banchine, pontili, pontili e pontili, terra, celle frigorifere, edifici e protezione delle vie navigabili e infrastrutture di accesso. Secondo i dati forniti dal governo, nel 2019 la produzione nazionale di pesca è stata di circa 722 mila tonnellate. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), nel 2030 questa produzione potrebbe raggiungere i 20 milioni di tonnellate. (Brb)