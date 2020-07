Decreto Semplificazioni: Cgil, giusti obiettivi, ma non tutti gli strumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil nazionale, al termine dell'audizione di oggi al Senato sul decreto legge Semplificazioni, considera "al netto di alcuni giusti provvedimenti di semplificazione e velocizzazione delle procedure d'appalto, che le ulteriori modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici rischiano di determinare nuove incertezze sul quadro normativo e dunque non costituire un elemento di semplificazione. Il rischio - continua l'organizzazione sindacale in una nota - è quello di snaturare e disarticolare la legislazione sugli appalti, riducendo gli spazi di trasparenza senza raggiungere l'obiettivo di velocizzare la tempistica di cantierizzazione delle opere. Legalità e trasparenza - prosegue la Confederazione - saranno fortemente compromessi ad esempio con la possibilità massiccia di utilizzo dei meccanismi per l'affidamento diretto fino a 150mila euro, con l'eccessiva dilatazione, nei cosiddetti appalti sottosoglia, delle procedure negoziate senza bando di gara, e con l'indiscriminata possibilità di poter utilizzare le procedure emergenziali negli appalti sopra soglia". (segue) (Com)