Decreto Semplificazioni: Cgil, giusti obiettivi, ma non tutti gli strumenti (2)

- Il sindacato di corso d'Italia aggiunge che "la preoccupazione di tutti dovrebbe essere quella di impedire che le ingenti risorse finanziarie che saranno impegnate vadano ad alimentare essenzialmente, come già accaduto, un sistema degli appalti pubblici fortemente opaco e degenerato e dove ampissimi sono stati gli ambiti di corruzione e penetrazione delle mafie". Sui temi ambientali, la Confederazione rileva che nel decreto legge Semplificazioni vi siano "luci e ombre". "Sono positive - spiega la Cgil - tutte quelle norme che accelerano il Green deal e affrontano il processo di transizione e decarbonizzazione. Esprimiamo contrarietà e preoccupazione per alcuni degli articoli che, se non modificati, invece di semplificare le procedure per favorire la riconversione ecologica, potrebbero avere un effetto negativo sull'ambiente. Conseguenze pesanti su: valutazione di impatto ambientale, bonifiche e siti di interesse nazionali per i quali è prevista la possibilità di certificare l'avvenuta bonifica anche solo per la matrice suolo, escludendo le matrici sottosuolo e acque. Inoltre, valutiamo criticamente le cosiddette 'tolleranze costruttive' che rappresentano un punto su cui porre molta attenzione, perché legittima abusi, seppur minori". (segue) (Com)