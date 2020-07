Fake news: Mollicone (Fd'I), Fd'I vigilerà su attività commissione, stabilire sovranità digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia ha votato contrariamente all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla disinformazione ma continuerà a vigilare sull'attività dei commissari". Lo ha affermato il deputato capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, responsabile Innovazione del partito, relatore di minoranza del provvedimento, Federico Mollicone. "La proposta di legge abbinata a mia prima firma recava la necessità di regolamentazione delle piattaforme digitali, al fine di garantire la libertà informativa - ha proseguito Millicone - Pensiamoci: gli 'over-the-top' decidono, con le condizioni d’uso, cosa è passibile di censura e cosa no. Una finalità questa, recepita nel corso del lavoro emendativo. Va stabilità la sovranità digitale: è necessario regolamentare gli algoritmi delle piattaforme digitali. Abbiamo cercato di migliorare il testo grazie ai nostri emendamenti: è stata approvata, con un emendamento a mia prima firma, la necessità di garantire che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione sulla disinformazione ha obbligo di non interferenza con lo svolgimento delle consultazioni elettorali, evitando la lesione della par condicio. Inoltre, abbiamo garantito la primazia della giurisdizione dell’Ordine dei giornalisti per i propri iscritti. L’innovazione digitale e, in particolare, la trasformazione dell’informazione è un processo che va sicuramente governato, lo riconosciamo, ma non crediamo sia questa la modalità", ha concluso il deputato. (Ren)