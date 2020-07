Coronavirus: Boccia, virus circola, nessuna Regione chiede di interrompere stato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a margine del dibattito in Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza da Covid-19, ha affermato: "il Covid-19 continua a circolare in Italia e in Europa. Affermare che la proroga dello stato di emergenza fa apparire l'Italia come un Paese malato è irragionevole. Anzi, è esattamente il contrario. Tutto il mondo sa che oggi l'Italia è uno dei paesi più sicuri del pianeta grazie alle sue regole. Nessuna Regione italiana (tutte soggetti attuatori) ha mai chiesto di interrompere lo stato di emergenza che è nelle cose e negli stessi atti amministrativi quotidiani. Abbiamo il dovere di essere seri, rigorosi e affidabili nel proteggere salute e vita e nel rilanciare sempre con strumenti emergenziali economia e lavoro. Non sprechiamo i sacrifici degli italiani semplicemente perché non vogliamo guardare in faccia la realtà". (com)