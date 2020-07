Energia: Enel Americas, Ebitda in calo del 13,6 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controllata regionale di Enel per il Sud America, Enel Americas, ha registrato nel secondo trimestre dell'anno un calo del margine operativo lordo (Ebitda) del 13,6 per cento su base annua come effetto dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus nel settore della distribuzione. "In questo trimestre l'energia distribuita è diminuita del 12 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2019", ha affermato il direttore generale di Enel Americas, Maurizio Bezzeccheri, attraverso una nota stampa. "Ciò ha determinato un Ebitda inferiore del 13,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso al netto degli eventi straordinari, delle variazioni sul tipo di cambio e degli effetti della Covid", ha aggiunto il dirigente regionale di Enel. Bezzeccheri ha quindi affermato che "in questo secondo trimestre si sono intensificati gli effetti della pandemia nelle economie della regione e sia Enel Americas, come i diversi enti regolatori, hanno adottato misure per mitigare l'impatto della crisi". (segue) (Abu)