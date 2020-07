Energia: Enel Americas, Ebitda in calo del 13,6 per cento nel secondo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parziale ripresa del mercato, sostiene Bezzeccheri, si intravede a partire dai dati relativi al mese di giugno, "dove si è assistito ad un lieve aumento della domanda di energia la cui tendenza dipenderà dall'evoluzione degli effetti della pandemia". Secondo quanto stima l'azienda italiana, "le proiezioni dell'Ebitda incluse nel piano strategico soffriranno una riduzione tra il 17 ed il 22 per cento". Nonostante il calo del fatturato e del margine operativo, Enel assicura che rimane intatto il monto totale di investimenti previsto per quest'anno. "Confermiamo la nostra proiezione di Capital Expenditure (CapEx) che senza dubbio costituirà un apporto alla ripresa economica", ha detto il direttore di Enel Americas. "La nostra posizione finanziaria ci permette di affrontare la situazione attuale e le necessità che si richiedono nel breve termine", ha aggiunto Bezzeccheri, che ha quindi sottolineato che "in questo periodo ci siamo sforzati a contribuire allo sviluppo economico e sociale delle comunità dove siamo presenti per fare fronte alla pandemia". (Abu)