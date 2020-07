Agroalimentare: ministro Bellanova a colloquio con omologhi di Spagna e Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia resta contraria al Nutriscore e a un approccio semplicistico di etichettatura nutrizionale. Lo ha ribadito il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova nel corso del bilaterale in video collegamento con il ministro dell’Agricoltura spagnolo, Luis Planas, conclusosi pochi minuti fa, nel corso del quale Bellanova ha voluto ancora una volta evidenziare la posizione italiana sul tema dell’etichettatura degli alimenti, confermando quanto già espresso in mattinata nel bilaterale con il ministro romeno Nechita-Adrian Oros. "È un tema fondamentale e complesso - ha osservato Bellanova - e per questo bisogna approfondire la questione in vista di una possibile proposta legislativa della Commissione europea. Noi tutti vogliamo contribuire a promuovere stili alimentari sani, ma è necessario un ventaglio ampio di azioni e la promozione di conoscenze più approfondite in materia alimentare: non può essere raggiunto apponendo un colore su un prodotto e distinguendo tra buoni e cattivi". Dunque, convinto “no” dell’Italia al Nutriscore, stigmatizzato, oltre che dal nostro paese, da tutte le associazioni europee riunite nel Copa Cogeca. (segue) (Com)