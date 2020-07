Agroalimentare: ministro Bellanova a colloquio con omologhi di Spagna e Romania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro conferma poi la centralità del tema dell’etichettatura di origine: l'Italia chiede che sia esteso l'obbligo di origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti, a partire da una scelta rapida sui prodotti sui quali si è già sperimentato in questi anni come latte, formaggi, carni trasformate, pasta, riso, derivati del pomodoro. "In assoluto credo che la trasparenza sia un valore. Un diritto dei cittadini. E noi dobbiamo garantirlo” – ha ribadito la Ministra. “Bisogna rispondere all'iniziativa dei cittadini europei che ha raccolto oltre 1,1 milioni di firme in 7 Stati membri e che chiede di estendere l'obbligo di indicazione della materia prima in tutti gli alimenti: solo in questo modo il consumatore può avere la percezione dell’intero percorso di tracciabilità”, ha concluso Bellanova. (Com)