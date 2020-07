Fase 3: Salvini, non sussiste situazione emergenza, Conte mente a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si può prorogare lo stato di emergenza? La risposta è negativa perché la situazione di fatto non esiste. Se non c'è uno stato di emergenza non si può dichiarare uno stato di emergenza. Lei sta mentendo all'Italia e agli italiani. Sta dicendo bugie". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni di voto in Aula al Senato sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su ulteriori misure relative all'emergenza Covid-19. Salvini ha poi citato il professor Sabino Cassese: "la dichiarazione dello stato di emergenza inopportuna ed illegittima. Dobbiamo tornare ad un'ordinata normalità". "Lo stato di emergenza è solo nella vostra testa", ha aggiunto. (Rin)