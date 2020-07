Rifiuti: M5s Lazio, piano regione nasce già vecchio, occorre superare criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, "nasce già vecchio" e sembra "ci sia la necessità di dotare la regione di una pianificazione in tal senso: vanno superate preventivamente tutte quelle criticità in esso contenute e per le quali si rischia seriamente che esso venga bocciato in sede europea perché non in linea con le direttive in materia di rifiuti". Lo scrive in una nota il Gruppo M5s alla Regione Lazio. "Questo provvedimento, atteso da anni dalle amministrazioni locali che stanno vivendo una situazione di totale anarchia, presenta delle criticità di merito e di metodo, che sono- si legge nella nota - prepotentemente emerse nell'atteggiamento della maggioranza che ha escluso ogni passaggio nella Commissione competente, rifiutando di fatto le osservazioni dei commissari che per anni sono stati vicini ai cittadini e che per mesi hanno recepito le istanze dei territori. Quanto ai contenuti, è evidente che, nonostante le belle premesse, nelle quali si parla di green economy, o si fa riferimento a tutta la normativa del testo unico ambientale o ancora, a tutta la gestione circolare dei rifiuti, che non possiamo non condividere, non vengono presentate soluzioni per attuarle. Come Movimento 5 stelle - continua la nota - abbiamo presentato una serie di emendamenti, con la volontà di dare un contributo fattivo e non ostruzionistico, proponendo soluzioni per risolvere i problemi di impiantistica, per superare la logica che da un parte vede lo smantelliamo degli inceneritori e dall'altra porta avanti i processi che gli inceneritori li alimenta, per intervenire su quei processi che portano alle infiltrazioni criminali e alla gestione sopra le righe di alcuni privati. E soprattutto per tutelare quei territori e quelle popolazioni che negli anni hanno visto non solo le falde contaminarsi, ma i loro familiari ammalarsi e morire per malattie collegate all'inquinamento dell'aria e dell'acqua". (segue) (Com)