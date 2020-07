Rifiuti: M5s Lazio, piano regione nasce già vecchio, occorre superare criticità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nulla di innovativo in questo Piano, anche nella definizione degli Ato - prosegue la nota del M5s Lazio -. Sappiamo bene che è dal 2002 mai nessun ATO è riuscito a portare avanti una gestione autonoma, nessuna provincia è indipendente nella gestione dei rifiuti ed è dunque inutile disegnarli sulla carta se poi non si dà loro funzionalità ed autosufficienza. Se davvero vogliamo essere onesti dovremmo ammettere che ad oggi esiste un solo Ato regionale e l'unico modo per superare questa situazione di stallo è fare una legge regionale che doti gli ambiti di enti di governo e di gestione. Legge che le consigliere Gaia Pernarella e Valentina Corrado hanno già depositato e che ci auguriamo venga accolta, a seguito di una discussione partecipata, perché vanno dati ai territori gli strumenti per autoregolarsi e determinarsi e non vedersi imposte dall'alto decisioni avulse alle loro reali necessità. Occorre andare oltre lo scaricabarile e la guerra tra province che serve solo a distrarre dal reale problema, che sicuramente non è quello pretestuoso da più parti sollevato anche oggi in Consiglio, di dotare o meno la Capitale d'Italia di poteri straordinari, visto che ci aggiungiamo a votare un Piano Rifiuti regionale e non una riforma degli enti locali. Ci auguriamo, infine - conclude il M5s Lazio -, che ci venga data la possibilità di discutere sulle osservazioni, perché se, anche stavolta, come è accaduto per altri provvedimenti, si arriverà ad un maxi-emendamento che svilirà l'Aula dei propri poteri, saremmo di fronte all'epilogo peggiore che si possa offrire a tutti i cittadini del Lazio". (Com)